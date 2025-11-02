Italia al debutto nel Mondiale Under 17: domani sfida ai padroni di casa del Qatar

Domani, lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane), la Nazionale Under 18 debutterà al Mondiale Under 17 contro i padroni di casa del Qatar, sul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha, nella prima giornata del Gruppo A: il via di un cammino che gli Azzurrini sognano di rendere lungo e memorabile.

La formazione del tecnico Massimiliano Favo - sottolinea il sito ufficiale della FIGC - arriva alla rassegna iridata dopo un percorso di avvicinamento intenso: a settembre tre test matchin Croazia – 3-0 alla Corea del Sud, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 con i padroni di casa –, poi la doppia amichevole con l’Austria a ottobre, chiusa con due sconfitte di misura (2-1 e 1-0). L’Italia partecipa alla Coppa del Mondo di categoria per la settima volta nella sua storia (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025) e vuole migliorare il suo miglior piazzamento, i quarti di finale raggiunti in Nigeria nel 2009 (Svizzera-Italia 2-1, 8 novembre) e in Brasile nel 2019 (Italia-Brasile 0-2, 12 novembre).

L’ultimo segnale forte era arrivato pochi mesi fa, quando gli Azzurrini erano arrivati fino alla semifinale dell’Europeo Under 17, giocato in Albania, arrendendosi solo ai rigori al Portogallo (Italia-Portogallo 2-2, 5-6 dtr, 30 maggio), poi campione d’Europa.