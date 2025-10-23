Il Mondiale U17 si avvicina: ecco tutto ciò che dovete sapere!

Le avversarie, il programma delle partite e tanto altro: leggete il nostro focus per non perdervi alcuna news relativa al Mondiale in Qatar.

Due passi falsi che non devono far perdere la bussola. L’Italia Under 18, reduce dal doppio confronto amichevole con l’Austria, chiuso con altrettante sconfitte, archivia la parentesi di ottobre con la consapevolezza che il vero obiettivo è ormai alle porte: il Mondiale.

Gli Azzurrini di Favo voleranno infatti in Qatar per prendere parte alla competizione iridata, in programma dal 3 al 27 novembre. Un appuntamento di grande prestigio e di notevole importanza per la crescita del gruppo, che nelle ultime settimane ha potuto testare ritmo, intensità e solidità contro un’avversaria di livello come l’Austria, utile banco di prova in vista della manifestazione mondiale.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo A, insieme ai padroni di casa del Qatar, al Sudafrica e alla Bolivia: un girone del tutto inedito per la selezione azzurra, che non vanta alcun precedente nella Coppa del Mondo Under 17 contro queste tre Nazionali. L’esordio è fissato per lunedì 3 novembre contro i qatarioti; a seguire, giovedì 6 novembre la sfida con la Bolivia e domenica 9 novembre quella con il Sudafrica. Accederanno ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi da quattro squadre, oltre alle otto migliori terze. Un cammino lungo e impegnativo, che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale degli Azzurrini, chiamati a confermare il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Favo.

Noi de La Giovane Italia saremo, come sempre, al fianco dei nostri ragazzi per raccontarvi tutto: l’avvicinamento al Mondiale, gli approfondimenti, i risultati e i focus sui protagonisti. Tifando, ovviamente, Italia!