Roma, per Dybala un problema muscolare al flessore della coscia sinistra da valutare
E' una Roma sfortunata, quella che esce sconfitta da San Siro. Contro il Milan, vittorioso per 1-0, a pesare in negativo è stato anche il rigore sbagliato dalla Paulo Dybala all'81esimo. Un errore che rappresenta una novità per l'argentino, ancora di più con la maglia della Roma: si tratta del primo errore dal dichetto tra tutte le competizioni con la Roma su 19 tentativi
Inoltre, al danno si aggiunge la beffa: dopo il rigore sbagliato (parato da Maignan), lo stesso Dybala ha dovuto subito lasciare il campo. L'argentino della Roma si è fatto male proprio nell'esecuzione dagli undici metri, sostituito da Baldanzi. Si tratta, secondo quanto raccolto, di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra da valutare. Domani la squadra di Gasperini riposerà, con la ripresa fissata per martedì mattina.
