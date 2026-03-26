Italia, Carnesecchi gioca in casa: "Il popolo bergamasco è fantastico, oggi serve fame"

Il portiere dell’Italia ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match contro l’Irlanda del Nord valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

L'attesa è finita.

"Per noi è stato un periodo molto lungo, non vediamo l'ora di scendere in campo e dare tutto per ottenere quello che tutti quanti vogliamo".

Giochi in uno stadio che conosci bene.

"Il popolo bergamasco è fantastico, oggi serve voglia di fare e fame per arrivare al risultato. Cerchiamo di portare i tifosi dalla nostra parte".

L'iniziativa di stasera dei tifosi?

"Fantastica, non vediamo l'ora di vederla. Ringraziamo chi ha organizzato e non vediamo l'ora di sentire l'atmosfera".

L'atmosfera nel pullman?

"Bella. Cerchiamo di tirare fuori tutta quanta l'energia e la rabbia per portare a casa il risultato".