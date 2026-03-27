Immobile: "In forma avrei fatto comodo a Gattuso. Futuro? Chiudere alla Lazio sarebbe stato bello"

L'attaccante del Paris FC Ciro Immobile è stato il protagonista dell'ultima puntata di SkyCalcio Unplugged, durante la quale ha parlato anche della Nazionale: "In forma e senza infortuni sicuramente avrei fatto comodo a Gattuso (ride, ndr.). A inizio anno Gattuso era venuto a Bologna quando eravamo in ritiro, prima dell'inizio del campionato. Mi aveva detto che avevo le stesse possibilità degli altri, poi tutto sta a quello che fai in campo. È andata come andata, la possibilità comunque c'era".

Riguardo al proprio futuro, Immobile ha ammesso che gli sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio, portando a termine il contratto per poi ritirarsi salutando i tifosi nel modo più appropriato. Ha spiegato che, una volta smesso di giocare, la sua intenzione è quella di rimanere comunque nel mondo del calcio, limitando l'addio solo all'attività agonistica; in particolare, ha espresso la speranza di poter ricoprire un ruolo importante sotto un'altra veste, manifestando il desiderio di allenare.

Tornando sul tema del saluto ai tifosi biancocelesti, l'attaccante ha dichiarato di averlo ricevuto solo in parte in occasione della sfida contro il Bologna e di doversi accontentare di quel momento. Pur definendo quell'episodio emozionante, ha confessato che, dopo i tanti gol, i titoli e le vittorie condivise, avrebbe preferito un commiato più intenso. Immobile ha poi sottolineato come la squadra abbia sempre bisogno del calore della gente, ricordando che, sebbene i suoi primi anni a Roma fossero stati simili al presente, grazie ai risultati il gruppo era riuscito a ricreare un legame profondo con la tifoseria. Ha concluso definendo lo spettacolo dello stadio una spinta fondamentale e augurandosi che, il prima possibile, i sostenitori possano riavvicinarsi nuovamente alla squadra.