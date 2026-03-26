Italia-Irlanda del Nord 0-0 a fine primo tempo, Adani: "Troppo poco, loro ottimi"

Non è stato il primo tempo che in molti si sarebbero aspettati, quello di Italia contro Irlanda del Nord, semifinale del playoff di qualificazioni ai prossimi Mondiali. All'intervallo le due squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi della New Balance Arena di Bergamo con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

Questo il commento a fine primo tempo di Italia-Irlanda del Nord, con il risultato parziale di 0-0, dell'ex difensore Daniele Adani, presente in cabina di commento a Bergamo per il racconto del match su Rai Sport: "Siamo partiti bene, l'approccio era stato giusto, ma si è visto troppo poco nella creatività e nella capacità di sorprendere. L'Irlanda del Nord si è messa bassa dietro la palla e ha fatto un ottimo primo tempo, riuscendo anche a ripartire con una buona gamba".