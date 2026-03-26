Adani pensa già alla finale playoff per l'Italia: "Bosnia più tecnica, Galles ambiente peggiore"

Buona la prima per l'Italia, che grazie alla vittoria per 2-0 di questa sera contro l'Irlanda del Nord supera il primo atto del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali e andrà ad affrontare (in trasferta) la vincitrice della contesa del Cardiff City Stadium tra i padroni di casa del Galles e la Bosnia-Erzegovina, che sono andate ai tempi supplementari dopo il risultato di 1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari.

Questo il commento dell'ex difensore Daniele Adani, presente a Bergamo per commentare Italia-Irlanda del Nord per la Rai: "Abbiamo fatto il nostro, non siamo partiti bene ma abbiamo finito in crescendo. Non sappiamo ancora dove ci porterà il charter, ma abbiamo ritrovato lo spirito. E quanto ne avevamo bisogno, così come dell'entusiasmo della nostra gente".

Prosegue quindi Adani nella sua analisi, soffermandosi su Moise Kean, autore del definitivo 2-0 in favore degli Azzurri: "Kean è stato il migliore, sono d'accordo con i giudizi positivi ed è stato anche forse l'unico attaccante a riuscire a calciare in porta. E ha segnato un grandissimo gol, non solo nella conclusione ma anche nel controllo".

Ad Adani poi viene chiesto chi preferirebbe come avversaria tra Galles e Bosnia. Questa la sua risposta: "Non ho preferenze, sicuramente però avranno entrambe della stanchezza in più. Tecnicamente per me è meglio la Bosnia, anche se l'ambiente più difficile è quello in Galles".