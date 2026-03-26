Italia, Kean: "Menomale che è arrivato il gol, conta andare avanti anche se sbagli"

L'attaccante dell’Italia Moise Kean ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

Il tuo gol l'ha chiusa.

"Importante era restare lucidi, adesso puntiamo alla seconda che è molto più importante. Vittoria che ci dà la forza di andare avanti".

Gol di precisione.

"L'importante è andare avanti anche se sbagli, menomale che è arrivato il gol".

Il pubblico vi ha sostenuto sempre.

"Ci ha spinto tanto, ci serviva. Dà emozione e tanto attaccamento alla maglia".

Serata che ti lascia?

"Carico, siamo un ottimo gruppo e andiamo alla finale con fiducia".

Sembra che vi divertiate a giocare.

"Ci troviamo bene e diamo il 100% uno per l'altro".