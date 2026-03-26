Italia, Kean: "Menomale che è arrivato il gol, conta andare avanti anche se sbagli"
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L'attaccante dell’Italia Moise Kean ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026.
Il tuo gol l'ha chiusa.
"Importante era restare lucidi, adesso puntiamo alla seconda che è molto più importante. Vittoria che ci dà la forza di andare avanti".
Gol di precisione.
"L'importante è andare avanti anche se sbagli, menomale che è arrivato il gol".
Il pubblico vi ha sostenuto sempre.
"Ci ha spinto tanto, ci serviva. Dà emozione e tanto attaccamento alla maglia".
Serata che ti lascia?
"Carico, siamo un ottimo gruppo e andiamo alla finale con fiducia".
Sembra che vi divertiate a giocare.
"Ci troviamo bene e diamo il 100% uno per l'altro".
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