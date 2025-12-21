Italiano: "Immobile non ha ancora i minuti per partire dal 1'. Scordiamoci il 2-0 di Bologna"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo carichi, domani giocheremo una finale storica e importante per Bologna, così come per la società. Abbiamo cercato di fare il massimo per preparare l'incontro in queste poche ore che avevamo a disposizione. Affronteremo una squadra di grande valore".

Sulle aspettative del Bologna: "Proveremo a ben figurare, cercando di mettere in difficoltà una grande squadra come il Napoli. Vogliamo rendere orgogliosa questa città e questa tifoseria".

Sulla vittoria in campionato col Napoli: "Il campionato è una storia, questa è un'altra. Le partite secche sono diverse dal punto di vista emotivo, in 90 minuti non devi commettere errori e devi essere al massimo della qualità".

Su Immobile: "Ciro non ha ancora i minuti per partire dall'inizio, è troppo in ritardo di condizione ma a partita in corso può dare una mano com'è successo in semifinale. Speriamo di recuperare chi ha speso molto contro l'Inter".