Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina trova la prima vittoria ma non lascia l'ultimo posto
La Fiorentina toglie finalmente lo zero alla voce delle vittorie stagionali in campionato. Primo successo stagionale per i Viola di Paolo Vanoli, arrivato oggi grazie alla larga vittoria del Franchi contro l’Udinese. Non basta, però, per abbandonare l’ultima posizione in classifica. Kean e compagni salgono a quota 9 punti, a cinque punti dalla zona salvezza ma con una partita in più. La scalata, insomma, è appena all’inizio. l’Udinese resta invece a metà classifica a quota 21 punti.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Fiorentina-Udinese 5-1
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Atalanta 19
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più
Il programma della 16^ giornata di Serie A:
20/12/2025 Lazio-Cremonese 0-0
20/12/2025 Juventus-Roma 2-1
21/12/2025 Cagliari-Pisa 2-2
21/12/2025 Sassuolo-Torino 0-1
21/12/2025 Domenica 5-1
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta
Questi i recuperi delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan
