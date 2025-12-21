Fiorentina-Udinese 5-1, le pagelle: i viola risorgono, volano i 7. Okoye, errore da 3

Fiorentina-Udinese 5-1

FIORENTINA (a cura di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Scelto a sorpresa come capitano dei suoi, Kabasele gli sporca i guantoni dopo una manciata di secondi, per il resto resta inoperoso per tutto il resto del match. Incolpevole sul gran gol della bandiera di Solet.

Pongracic 6 - Leggermente più appannato rispetto al resto dei compagni ma prova comunque sufficiente. Nel secondo tempo Mariani lo grazia per una reiterata trattenuta su Davis che poteva costare il calcio di rigore a favore dei friulani.

Comuzzo 7 - Contiene benissimo Davis nel primo tempo con un paio di belle chiusure dove rimedia anche una ferita alla testa che non lo scompone. Si conferma tra i migliori in campo anche nella ripresa.

Dal 82’ Viti sv

Ranieri 6,5 - Adattato come terzino sinistro, ha compiti più difensivi e permette di far sganciare Dodo in fase di possesso. Non lo si vede troppo (il che non è per forza un malus) ma tatticamente è prezioso. Esautorato dal suo ruolo di capitano, continua a dirigere i suoi in campo.

Dodo 6,5 - Molto più a suo agio nella difesa a quattro, fa tanti errori ma l’abnegazione non gli manca. Abbraccia con impeto Vanoli in occasione del 2-0, da una sua falcata in pieno recupero nasce l’azione del tris ed è perfetto nel lancio che vale il 5-1 di Kean.

Ndour 6,5 - Nei primi 45 era quello che aveva brillato meno ma ha il merito di finire nel tabellina con un colpo di testa che ha portato i suoi sul 3-0.

Fagioli 7 - Conferma le ottime sensazioni già mostrate una settimana fa contro il Verona, dirige bene e con grande temperamento l’orchestra in cabina di regia. Perfetto l’assist per il colpo di testa di Ndour.

Mandragora 7 - Quinta rete realizzata in questo campionato, fotocopia di quella siglata contro il Como. Gara di personalità che si interrompe al 53’ a causa di un problema muscolare.

Dal 53’ Fortini 6 - Entra concentrato a risultato già acquisito.

Parisi 7 - Agisce come esterno destro nel tridente e, nonostante qualche errore, si dimostra tra i più in forma in questo momento. Nel secondo tempo una sua serpentina meriterebbe maggior fortuna ma è sfortunato a colpire il palo. Il pubblico gli riserva comunque una standing ovation.

Dal 72’ Kouame sv

Gudmundsson 7 - Più a suo agio nella posizione di esterno sinistro, sfiora il gol al 19’ ma è il palo a negargli la gioia, ci riesce venti minuti dopo con un sinistro dal limite da vero numero dieci che si infila sotto all’incrocio.

Dal 82’ Nicolussi Caviglia sv

Kean 7,5 - Lanciato in profondità, si guadagna subito un fallo su Okoye che porta i suoi in superiorità numerica. Da quel momento la partita è in discesa e il numero 20 si sbatte come un dannato per ritrovare una rete che in campionato gli mancava dal 26 ottobre scorso: ci riesce con la prima doppietta dell’anno in pochi minuti che mette in cassaforte il match.

Dal 72’ Piccoli sv

All. Vanoli 7 - Aveva preannunciato cambiamenti e mantiene la promessa: squadra messa a quattro dietro, con un tridente che vede Parisi ad agire da esterno di destra. Si dice che la fortuna aiuti gli audaci e forse non è un caso che appena il tecnico viola ha avuto il coraggio di cambiare la partita si sia messa subito in discesa con l’espulsione di Okoye. Il gol di Mandragora ha stappato il match e lo ha reso solo una formalità. Parlare di ‘guarigione’ è presto ma la corsa salvezza della Fiorentina inizia da questa prima vittoria.

UDINESE (a cura di Andrea Carlino)

Okoye 3 - La sua partita dura appena sette minuti, quanto basta per compromettere irrimediabilmente l'intera gara. L'uscita scellerata fuori dall'area su Kean rappresenta una valutazione errata delle distanze e dei tempi, che costa il rosso diretto e lascia i friulani in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti. L'espulsione condiziona tatticamente Runjaic, costretto a sacrificare Kabasele per inserire Sava tra i pali.​

dall'10' Sava 5 - Subisce quattro reti in un tempo dopo essere entrato a freddo, sebbene alcune conclusioni come quella di Gudmundsson sul raddoppio e la veronica di Ndour sul terzo gol risultino pressoché imparabili. La serata complicata evidenzia le difficoltà nel gestire un match già compromesso dall'espulsione del compagno.​

Kristensen 4,5 - La difesa bianconera naviga a vista per tutta la gara e il centrale danese fatica enormemente a contenere gli attacchi viola. Soprattutto nel primo tempo, quando la Fiorentina dilaga, gli inserimenti di Parisi e le combinazioni offensive avversarie lo trovano spesso in ritardo. Nel finale intercetta Piccoli lanciato in profondità da Nicolussi Caviglia, unico spunto positivo di una prestazione da dimenticare.​

Kabasele s.v. Esce al 10' per fare posto a Sava.

Solet 6 - L'unico a salvare la dignità bianconera con una rete di pregevole fattura, quando trova un destro a giro dal limite che si infila nel sette battendo De Gea. Oltre al gol, si rende protagonista di alcuni interventi difensivi importanti, come l'anticipo su Kean sul cross rasoterra di Dodò e la deviazione provvidenziale in angolo su Gudmundsson. Una macchia, però, arriva sul goal del 5-1 di Kean.

Zanoli 4,5 - La fascia destra rappresenta una voragine costante, con Parisi che lo sovraccarica continuamente trovando spazi infiniti per crossare e creare pericoli. L'ammonizione rimediata certifica una serata complicata, nella quale l'esterno non riesce mai a esprimersi in fase offensiva e soffre tremendamente la superiorità numerica viola. Runjaic lo richiama negli spogliatoi all'intervallo.​

dal 46' Lovric 5 - Il suo ingresso non riesce a dare la scossa necessaria al centrocampo friulano, che continua a subire il predominio della Fiorentina anche nella ripresa. Fatica a trovare posizione e a costruire gioco.

Piotrowski 5 - La mediana bianconera viene costantemente saltata con facilità dalla manovra viola e il centrocampista polacco non riesce mai a prendere le misure agli avversari. Confeziona l'unica vera occasione dell'Udinese con un lancio verticale per Kamara, il cui sinistro viene deviato sul palo da De Gea con una parata eccellente. La prestazione resta però insufficiente nel complesso.​

Karlstrom 4,5 - La sua prestazione viene simbolicamente riassunta quando Gudmundsson lo disorienta completamente con una veronica al limite dell'area prima di siglare il raddoppio viola. La superiorità numerica avversaria lo mette costantemente in difficoltà, impedendogli di svolgere il consueto lavoro di schermo davanti alla difesa. Prova un cross dalla destra per Davis senza fortuna.​

Ekkelenkamp 5 - La sua partita si consuma tra rincorse e tentativi vani di arginare la pressione della Fiorentina, che controlla agevolmente il possesso nella metà campo bianconera. Riceve un pallone in area da Solet ma Comuzzo lo anticipa, impedendogli di concludere verso la porta difesa da De Gea. Runjaic lo richiama in panchina nella ripresa.​

dal 64' Gueye 5 - Prova a dare vivacità sulla fascia con un tiro-cross che attraversa l'area senza trovare compagni e termina in fallo laterale. La partita ormai compromessa non gli permette di incidere.

Bertola 5,5 - Sul versante sinistro della difesa a cinque prova a limitare i danni con alcuni interventi preziosi, come la deviazione decisiva in angolo sul tiro di Gudmundsson destinato al sesto gol viola. La prestazione resta comunque condizionata dall'inferiorità numerica che espone costantemente il reparto arretrato agli attacchi avversari.​

Zaniolo 4,5 - L'attaccante vive una serata da incubo, incapace di creare pericoli alla difesa viola e costretto a rincorrere per tutta la prima frazione. Runjaic lo sostituisce all'intervallo.​

dal 46' Kamara 5 - Subito pericoloso con un sinistro su lancio di Piotrowski che De Gea devia sul palo esterno con una parata eccellente. La reazione resta però episodica e non cambia l'inerzia del match.

Davis 4,5 - L'attaccante viene completamente annullato dalla retroguardia gigliata e non riesce mai a rendersi pericoloso. Tenta il colpo di testa su cross di Karlstrom ma finisce per scontrarsi con Comuzzo, restando a terra per alcuni istanti. La prestazione opaca convince Runjaic a richiamarlo in panchina nella ripresa.​ dal 64' Buksa 5 C'è poco o nulla, entra a match ormai deciso.

Kosta Runjaic 4 - La sua Udinese crolla al Franchi, subendo una delle sconfitte più pesanti della stagione. L'espulsione di Okoye dopo soli sette minuti condiziona inevitabilmente la gara, ma la squadra non riesce mai a reagire e subisce passivamente la manovra viola. La scelta di sacrificare Kabasele per inserire Sava risulta obbligata, ma il passaggio alla difesa a quattro non argina la furia offensiva della Fiorentina, che dilaga nel primo tempo con tre reti. I cambi dell'intervallo non modificano l'inerzia e i friulani chiudono con cinque gol al passivo, evidenziando limiti strutturali preoccupanti.