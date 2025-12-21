Vanoli ringrazia Okoye, 4-3-3 e nuove gerarchie. La peggior Fiorentina è finita, panchina salva

La Fiorentina ha finalmente rotto il tabù, battendo 5-1 l’Udinese al Franchi la squadra toscana ha messo fine alla propria peggior striscia senza successi in Serie A, che andava avanti da 15 partite. Al sedicesimo tentativo, ecco arrivare la prima vittoria in questo campionato sia della Fiorentina che del suo allenatore Vanoli.

Senza dubbio la Fiorentina e Vanoli per questo possono ringraziare l’improvvida espulsione rimediata dal portiere ospite Okoye dopo pochissimo dall’inizio del match, ma non si può ridurre a quello ciò che si è visto sul rettangolo verde del Franchi. I viola infatti sono riusciti ad andare oltre le ostilità ambientali e una condizione psicologica apparsa terribilmente compromessa di recente, lo hanno fatto con una risposta talmente veemente che sotto nasconde qualcos’altro di più dettagliato. C'è qualcosa di più, oltre Okoye.

Ci sono un paio di mosse di Vanoli estremamente di rottura che non sono passate inosservate. L’allenatore della Fiorentina è riuscito a salvare la propria panchina dando seguito alle parole con i fatti, ha esibito quel coraggio che lui stesso chiedeva ai suoi calciatori, cambiando modulo: basta con il deprimente 3-5-2, largo a un 4-3-3 che è 4-5-1 in fase di non possesso, con Parisi e Gudmundsson adattati a esterni d’attacco e Ranieri a coprire la fascia mancina della difesa. E poi il cambio di gerarchie, visto che la fascia di capitano, pur con presenti tra i titolari sia il primo che il secondo designati (Ranieri e Mandragora), è finita sul braccio del portiere De Gea. Per ora sono le mosse che gli hanno fatto salvare la panchina e interrompere la striscia negativa peggiore nella storia della Fiorentina, se potranno essere base per qualcosa di più, si vedrà. In tal senso anche il mercato potrebbe aiutare. E in fondo è proprio per questo che sta per arrivare Paratici.