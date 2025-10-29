Live TMW Bologna, Zortea: "Abbiamo perso due punti. Volevamo rifarci dopo Firenze"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Torino nella nona giornata della Serie A 2025/26 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Nadir Zortea. Il terzino rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.03 - Inizia la conferenza stampa di Nadir Zortea.

Come giudica questo pareggio?

"Sicuramente per noi questi sono due punti persi. Oggi puntavamo a riprenderci i punti persi a Firenze e per noi l'obiettivo era solo la vittoria".

Quali difficoltà avete riscontrato?

"Abbiamo dominato la partita, ma negli ultimi metri dovevamo essere più rapidi e qualitativi nelle scelte. Negli ultimi metri ci è mancato ritmo, eravamo tanti in area ma era difficile trovare i compagni. Noi terzini abbiamo provato ad andare al tiro da fuori perché il Torino difendeva con il blocco basso: rivedrò la partita per capire se potevo fare qualche scelta diversa quando avevo il pallone".

Come sta mister Italiano?

"Il mister ci dà un'energia differente e un livello di attenzione più alto. Oggi abbiamo parlato di dettagli e lui al nostro fianco ci dà una marcia in più. Era nello spogliatoio ma era come averlo in panchina".

Giocare tante partite vi toglie energie?

"Stiamo giocando molte partite: questo può sembrare che ci tolga energie ma in realtà giocare in Europa ci dà una carica maggiore. Non siamo stanchi, siamo in linea. Le tante partite ci lasciano sempre con qualcosa nel bagaglio. A Firenze abbiamo dominato fino all'espulsione e oggi volvevamo riprenderci i punti lasciati per strada, ma può succedere perde punti contro squadre che si difendono così".

23.008 - Termina la conferenza stampa di Nadir Zortea.