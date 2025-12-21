Live TMW Udinese, Nani: "Gara inaccettabile, abbiamo perso per colpe nostre, ma l'arbitro..."

Al termine della sconfitta per 5-1 rimediata dall’Udinese in casa della Fiorentina, interviene in conferenza stampa il direttore sportivo dei friulani Gianluca Nani. Segui la diretta live a cura di TuttoMercatoWeb.

Come si spiega questi alti e bassi?

"Se avessi la risposta avremmo qualche punto in più. Noi siamo giovani, alterniamo prestazioni buone a questa che è inaccettabile. Non per il 5-1 contro una squadra forte, costruita per l'Europa, ma per l'approccio. Non possiamo usare la scusa del rigore e del rosso, dobbiamo essere più forti degli episodi. Il nostro primo traguardo dev'essere i 40 punti, poi potremmo alzare l'asticella. In questo momento meritiamo la posizione che abbiamo".

Come commenta l'arbitraggio?

"Abbiamo perso per colpe nostre, non per l'arbitro, ma non ho capito perché non ci è stato dato il rigore sul 4-0 per fallo su Davis. I rigori non ce li danno mai, nemmeno sul 4-0...ma ripeto: non abbiamo perso per quell'episodio. Sapevamo l'importanza della partita, siamo entrati bene, poi l'episodio del rosso ha fatto prendere forza alla Fiorentina e non abbiamo reagito. Il motivo per cui sono qui è per metterci la faccia quando le cose non vanno bene. Volevamo fare un regalo ai tifosi e invece la prestazione mi lascia l'amaro in bocca"