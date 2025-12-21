Dalla foto con la maglia di CR7 a Starace 'saudita': la giornata di De Laurentiis su X
Mentre il Napoli sta rifinendo la preparazione in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna in programma domani sera, con la speranza di essere protagonista sul campo e di aggiudicarsi il secondo trofeo della gestione targata Antonio Conte, anche Aurelio De Laurentiis si prende la scena ma a colpi di post su X.
Giornata piuttosto piena quella del presidente azzurro, che nelle scorse ore ha postato sui social una foto con il "rivale" Joey Saputo e con il seguente messaggio: "Magnifica ospitalità da parte di Bander Bin Mogren, Chief Operating Officer del Public Investment Fund". In solitaria, invece, la foto con uno dei massimi dirigenti dell'Al Nassr con tanto di maglia di Cristiano Ronaldo (stella più lucente del club): "Piacevole incontro con José Semedo, CEO di Al Nassr, nella loro cittadella sportiva".
Se i primi post raccontavano due incontri formali, il terzo e ultimo della giornata è carico di leggerezza ed ironia. Nella foto comparsa sui suoi canali, infatti, De Laurentiis è insieme a Tommaso Starace (storico capo magazziniere del Napoli) vestito con abiti ideali per il contesto della Supercoppa e cioè con il classico abbigliamento saudita. Foto corredata dal seguente messaggio: "Ho trovato un Saudita identico a Tommaso Starace".
