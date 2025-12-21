Leali espulso subito come Okoye, in tre ore gli ruba un poco invidiabile record di questa Serie A

Incredibile ma vero, nelle ultime due partite della domenica di Serie A si è assistito ad un cartellino rosso diretto rimediato da due portieri a inizio gara. Ha aperto la strada Maduka Okoye in Fiorentina-Udinese e ha replicato, in maniera ancora più precoce, il suo collega Nicola Leali subito in apertura di Genoa-Atalanta.

La cosa curiosa è che Leali e Okoye si siano anche strappati a vicenda un particolare primato negativo riguardante questa edizione della Serie A. Il cartellino rosso rimediato al minuto 8 dall’estremo difensore nigeriano dell’Udinese al Franchi aveva infatti appena fatto registrare il record come espulsione più precoce di questo campionato. Un contro-primato che è durato poco meno di tre ore, visto che ci ha pensato proprio Leali a togliere di mano a Okoye il poco ambito scettro di protagonista, in appena 3 minuti.

Da un record all’altro, se il numero uno dei friulani ha reso impossibile la partita dell’Udinese, a metà primo tempo di Genoa-Atalanta resiste ancora lo 0-0. Voto da bocciatura totale, un 3 senza possibilità di appello, per Okoye nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com di Fiorentina-Udinese 5-1. Con la seguente motivazione: “La sua partita dura appena sette minuti, quanto basta per compromettere irrimediabilmente l'intera gara. L'uscita scellerata fuori dall'area su Kean rappresenta una valutazione errata delle distanze e dei tempi, che costa il rosso diretto e lascia i friulani in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti. L'espulsione condiziona tatticamente Runjaic, costretto a sacrificare Kabasele per inserire Sava tra i pali”.​