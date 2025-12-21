Live TMW
Udinese, Runjaic: "Il rosso un regalo. Amareggiato per la mancata reazione"
TUTTO mercato WEB
Al termine della sconfitta per 5-1 rimediata dall’Udinese in casa della Fiorentina, interviene in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic. Segui la diretta live a cura di TuttoMercatoWeb.
Da cos'è più deluso?
"Abbiamo fatto bene i primi 5 minutio ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile