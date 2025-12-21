Live TMW Udinese, Runjaic: "Il rosso un regalo. Amareggiato per la mancata reazione"

Al termine della sconfitta per 5-1 rimediata dall’Udinese in casa della Fiorentina, interviene in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic. Segui la diretta live a cura di TuttoMercatoWeb.

Da cos'è più deluso?

"Abbiamo fatto bene i primi 5 minutio ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione"