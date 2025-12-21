Genoa, Vasquez: "Atmosfera diversa, vittorie ci danno fiducia"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida Genoa-Atalanta Johan Vasquez ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Si sente subito l'ambiente, il calendario non è stato facile e la vittoria ci ha dato quella fiducia per giocare con più tranquillità. Il torneo non è finito e dobbiamo restare attenti".