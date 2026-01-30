Jhon Duran offerto dal Fenerbahce: Juve glaciale, lo respinge. Altri 3 nomi per l'attacco

Mentre Mateta si avvicina sempre più al Milan, la Juventus è ancora alle prese con la caccia all'attaccante da regalare a Luciano Spalletti. E se Kolo Muani al momento risulta un affare spinoso da risolvere con il Tottenham, l'amministratore delegato Damien Comolli sta sondando delle piste alternative.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sono arrivati primi segnali positivi del Manchester United per concedere il prestito di Joshua Zirkzee, eppure l'allenatore della Juventus preferirebbe optare per altri profili. En-Nesyri è totalmente saltato, con il direttore sportivo Marco Ottolini rientrato dalla missione a Istanbul in Turchia con l'amaro in bocca per il dietrofront del giocatore. Ma c'è una novità: stando alla Rosea, il Fenerbahce ha proposto alla Juventus un altro suo attaccante, Jhon Duran.

L'attaccante colombiano di 22 anni, tuttavia, non avrebbe scaldato per nulla gli animi della dirigenza della Continassa, che invece sarebbero forti dell'idea di riportare Kolo Muani a casa dopo 6 mesi sfarzosi in bianconero. Reazione gelida, dunque, mentre nella lista di innesti possibili resta segnato l'ex Udinese Beto, ora all'Everton, con Marcos Leonardo in uscita dall'Al Hilal di Inzaghi e Mika Biereth (Monaco). Per la fascia destra invece sono due i nomi forti, Zeki Celik (Roma) e Oscar Mingueza (Celta Vigo), entrambi in scadenza di contratto a fine stagione: nelle ultime ore il club piemontese sceglierà se chiudere subito o affondare il colpo in estate.