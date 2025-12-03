TMW Juve, brutte notizie per Gatti: si è rotto il menisco e sarà costretto a fermarsi per un mese

Federico Gatti si è rotto il menisco. Brutta tegola per la Juventus, pochi giorni dopo lo stop di Dusan Vlahovic, che rientrerà in campo soltanto a marzo a causa di una lesione muscolare. Il centrale bianconero, uscito anzitempo nella gara di ieri contro l'Udinese, ha riportato la rottura del menisco e starà fuori per circa un mese.

Le parole di mister Luciano Spalletti su Gatti

"Non lo so, perché lui ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto".