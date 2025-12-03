Klose sulla Lazio: "I problemi vengono percepiti peggio di ciò che sono per i risultati della Roma"

Il passato da bomber, di Lazio, Bayern Monaco e Germania, il presente da allenatore del Norimberga, Miroslav Klose è stato intervistato quest'oggi dal Corriere di Roma. Queste le sue parole: "Conoscendo l’ambiente credo che i problemi vengano percepiti peggio visti i risultati della Roma, la Lazio però è e resta un club affascinante. E secondo me gioca anche bene. L’idea tattica è chiara e percepibile, questo è importante".

Come può rilanciare la proprietà?

"Credo si debba sempre puntare sui giovani. Ritengo sia importante fare un’analisi profonda della strada che si vuole imboccare. Che tipo di calcio vogliono vedere i tifosi? A cosa tengono loro? Quali giocatori ci sono in rosa e quali possono essere rappresentativi? I calciatori vengono per guadagnare o perché credono di poter raggiungere il successo col club? Si deve sempre cercare di fare un passo per volta, ma soprattutto bisogna mettere un freno ai problemi. E poi cominciare a migliorare un dettaglio dopo l’altro. Per esempio sui giovani: ognuno deve avere un programma d’allenamento diverso".

Le nuove generazioni pensano troppo ai social?

"Ognuno deve fare quel che crede. Io non ho i social, per me non è mai stato importante mostrarmi. Ritengo prezioso il tempo che abbiamo a disposizione, che purtroppo è poco, per questo non lo spreco su internet. Mi concentro su altro. Al netto di questo però, quando comincia la partita bisogna rendere. Se si sta troppo sui social, forse non si utilizza il tempo nel modo giusto per la propria carriera. I ragazzi devono ricordare che conta più essere apprezzati da allenatore e compagni, che non da 10mila sconosciuti su internet".

Gli ultimi tre allenatori della Lazio si sono tutti dimessi...

"Ci sono sicuramente motivi che hanno spinto Sarri, Tudor e Baroni a fare un passo indietro. Le dimissioni non sono mai un buon segnale, ma non è giusto da lontano esprimere un giudizio".