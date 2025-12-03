TMW Inzaghi voleva Comuzzo? Pastorello: "L'Al Hilal s'è tirato indietro dopo il no di Pietro"

L'Al Hilal di Simone Inzaghi la scorsa estate ha provato ad acquistare Pietro Comuzzo dalla Fiorentina, ma dopo aver visto che il giocatore era poco convinto non ha avanzato alcuna proposta ufficiale. E' la rivelazione fatta ai microfoni di TMW da Federico Pastorello, procuratore che in estate ha portato Inzaghi in Arabia Saudita e dopo ha lavorato in qualità di intermediario anche a questa possibile operazione. "E' vero che era stata avanzata un'offerta da 35 milioni di euro più tre di bonus?", la domanda a cui il noto agente ha risposto così: "Alla fine non è andata in porto e da ciò che mi risulta una vera offerta poi non è arrivata perché il giocatore non aveva intenzione di prendere in considerazione la proposta".

Chissà se il profilo del 2005 Comuzzo tornerà d'attualità per gennaio. La certezza è che Inzaghi nella prossima finestra di calciomercato difficilmente potrà tesserare calciatori nati prima del 1° gennaio 2004: "Tecnicamente per un under ci sarebbe spazio. L'importante in Saudi Pro League è far giocare otto stranieri, però poi con gli under ne puoi tesserare anche dieci. Tecnicamente potrebbe essere fattibile, poi c'è da capire se il club vuole fare questo tipo di scelta".

Vedremo, di sicuro più facile un under che un over visto che in quest'ultimo caso sarebbe necessaria la cessione di uno degli stranieri attualmente presenti nella rosa dell'Al Hilal. La certezza è che un difensore a Inzaghi effettivamente servirebbe anche perché Kalidou Koulibaly lascerà presto il gruppo per partecipare alla Coppa d'Africa: "Andranno via sia lui che Bono - prosegue Pastorello -. E tra l'altro rappresentano due nazionali (Senegal e Marocco, ndr) che probabilmente competeranno per la vittoria finale. Inzaghi dovrà gestire questa situazione che non è proprio un problema da poco".

Questa sera alle 19.15 l'intervista integrale a Federico Pastorello a cura di Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini