Juve, Comolli punta su Ottolini: l’obiettivo è arrivare a una chiusura entro novembre

All’alba del quinto mese dall’arrivo di Damien Comolli, la Juventus è ormai vicina a definire la propria nuova architettura societaria. Come riportato da Tuttosport, all’appello mancava soltanto l’ultima pedina del puzzle: quella del direttore sportivo. Dopo settimane di riflessioni, riunioni e conference call, il nome cerchiato in rosso dal direttore generale bianconero è quello di Marco Ottolini, attuale ds del Genoa. Il dirigente rossoblù ha superato la concorrenza di profili come Braz, finito poi all’Al Ahli, e Diego Lopez, convincendo Comolli di essere la figura più adatta per completare il nuovo triumvirato juventino insieme a François Modesto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, i contatti tra le parti si sarebbero intensificati nelle ultime ore, complice la sosta per le nazionali che ha offerto alla Juventus l’occasione per accelerare. L’obiettivo è arrivare a una chiusura entro novembre, in concomitanza con i prossimi consigli d’amministrazione dei due club, rispettivamente a fine ottobre (per il Genoa) e a inizio novembre (per la Juve). Un passaggio cruciale, anche perché il contratto di Ottolini con i liguri scadrà nel giugno 2026 e, finora, non si sono registrati colloqui per un rinnovo.

Ottolini rappresenta, per Comolli, l’identikit ideale: non un direttore sportivo da operazioni d’assalto, ma un valorizzatore di talenti, perfettamente in linea con la filosofia bianconera orientata a un mercato sostenibile e a impatto zero, finanziato principalmente dalle cessioni. Basti pensare alle plusvalenze generate dal dirigente durante la sua esperienza al Genoa - da Retegui a Gudmundsson, passando per De Winter, Martinez e Dragusin - senza che la competitività della squadra ne risentisse. Inoltre, per Ottolini si tratterebbe di un ritorno alla Juventus, dove tra il 2018 e il 2022 aveva già ricoperto incarichi come osservatore internazionale e responsabile del progetto “Club 15”, collaborando con società come Mirandés, Utrecht, San Gallo e AEK Atene. Un profilo, dunque, che unisce conoscenza dell’ambiente e capacità gestionale, pronto a entrare nel nuovo corso bianconero delineato da Comolli.