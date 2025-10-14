Juve e Inter portano la Turchia alla vittoria: Yildiz e Calhanoglu protagonisti contro la Georgia
Con la vittoria di questa sera contro la Georgia per 4-1 sul campo del Kocaeli Stadyumu la Turchia si è confermata seconda forza del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali 2026 alle spalle della sola Spagna a punteggio pieno dopo quattro gare.
Folta la rappresentanza del calcio italiano in campo. Dagli ex Kvaratskhelia e Demiral (autore di una sorprendente doppietta) fino a due protagonisti della Serie A attuale: Kenan Yildi, autore del primo gol della Nazionale guidata da Vincenzo Montella e Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter autore dell'assist per la seconda rete di Demiral.
Turchia-Georgia 4-1
Marcatori:
14' Yildiz (T), 22' e 52' Demiral (T), 35' Akgun (T), 64' Kochorashvili (G9
