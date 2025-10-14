Poker della Spagna, lo stesso fa Montella. Gol di Yildiz, addirittura doppietta Demiral
Quattro vittorie su quattro per la Spagna, che si libera agevolmente della cenerentola Bulgaria e mantiene la porta ancora inviolata. Roja che deve ancora aspettare per qualificarsi. La Turchia non molla e punta ad arrivare a giocarsi i Mondiali nello scontro diretto del 18 novembre. La selezione di Vincenzo Montella deve però sperare che le furie rosse facciano un passo falso in Georgia, perché in caso di arrivo a pari punti la discriminante che conterà sarà quella della differenza reti. E quella della Spagna è nettamente migliore.
GRUPPO E
Spagna - Bulgaria 4-0
35' e 57' Merino, 79' aut. Chernev, 90' + 2 rig. Oyarzabal
Turchia - Georgia 4-1
14' Yildiz (T), 22' e 52' Demiral (T), 35' Akgun (T), 65' Kochorashvili (G)
CLASSIFICA
Spagna 12
Turchia 9
Georgia 3
Bulgaria 0
PROSSIMI TURNI
Georgia - Spagna (15 novembre, 18)
Turchia - Bulgaria (15 novembre, 18)
Bulgaria - Georgia (18 novembre, 20.45)
Spagna - Turchia (18 novembre, 20.45)
