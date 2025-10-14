Poker della Spagna, lo stesso fa Montella. Gol di Yildiz, addirittura doppietta Demiral

Quattro vittorie su quattro per la Spagna, che si libera agevolmente della cenerentola Bulgaria e mantiene la porta ancora inviolata. Roja che deve ancora aspettare per qualificarsi. La Turchia non molla e punta ad arrivare a giocarsi i Mondiali nello scontro diretto del 18 novembre. La selezione di Vincenzo Montella deve però sperare che le furie rosse facciano un passo falso in Georgia, perché in caso di arrivo a pari punti la discriminante che conterà sarà quella della differenza reti. E quella della Spagna è nettamente migliore.

GRUPPO E



Spagna - Bulgaria 4-0

35' e 57' Merino, 79' aut. Chernev, 90' + 2 rig. Oyarzabal

Turchia - Georgia 4-1

14' Yildiz (T), 22' e 52' Demiral (T), 35' Akgun (T), 65' Kochorashvili (G)

CLASSIFICA



Spagna 12

Turchia 9

Georgia 3

Bulgaria 0

PROSSIMI TURNI



Georgia - Spagna (15 novembre, 18)

Turchia - Bulgaria (15 novembre, 18)

Bulgaria - Georgia (18 novembre, 20.45)

Spagna - Turchia (18 novembre, 20.45)