Turchia, Montella e il caso Ozer: "Grandissima delusione. Non può andare via senza avvisare"

"Entrambe le squadre conoscono bene l'importanza di questa partita. Noi la consideriamo come una finale, e anche la Georgia la vede allo stesso modo. Sarà una partita che potrà determinare gli equilibri del girone. Siamo consapevoli che, se vinciamo, aumenteremo le nostre possibilità nei play-off e ci avvicineremo ulteriormente all’obiettivo". Vincenzo Montella, CT della Turchia, non gira intorno alle possibilità della sua Nazionale di staccare il pass diretto per i Mondiali 2026, in occasione della partita contro la Georgia domani.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro Kvaratskhelia e soci, Montella ha voluto precisare: "In Nazionale non c’è alcun problema, c’è un’ottima atmosfera. E questo si riflette anche sul campo. A parte la partita contro la Spagna, stiamo procedendo molto bene". Eppure in queste ore è scoppiato il caso Berke Ozer, portiere del Lilla che si è rifiutato di proseguire nel ritiro con la Nazionale ottomana perché lasciato fuori dall'elenco dei convocati della gara con la Bulgaria.

A proposito di questa situazione spinosa, il tecnico italiano ha commentato in modo sprezzante: "(...) In tali casi anche i calciatori devono assumersi le proprie responsabilità. Avevo già preso la mia decisione quando ho scelto i giocatori. Nella sua dichiarazione, Berke ha anche detto di essere in disaccordo con le decisioni tecniche. Ribadisco: qui rappresentiamo il nostro Paese e il suo onore. Nessuno può lasciare il ritiro senza avvisare. Se lo fai, ci saranno delle conseguenze".

E ha concluso: "Non voglio dilungarmi troppo sul caso di Berke Özer, perché domani abbiamo una partita molto più importante. Stiamo lottando per qualificarci a un Mondiale a cui non partecipiamo da tanto tempo. Ma quando ho mandato il primo invito a Berke, lui giocava ancora in seconda divisione. Durante il tour negli USA, prima che andasse al Lille, l’ho fatto giocare in due partite. Nella sua dichiarazione ha lasciato intendere che le nostre decisioni siano state influenzate dalle sue scelte personali. Se fosse stato così, non avrebbe giocato in quelle due partite. Per me è stata una grandissima delusione. Una delusione tale che qui nessuno ha il posto garantito. (...) Prima ancora del rispetto verso di me, è fondamentale il rispetto verso il gruppo. Per questo, mi aspetto che anche Berke dia spiegazioni su quanto accaduto".