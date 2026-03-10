Juve fuori dalla Champions? Parla il prof. di economia: "Costi altissimi. Non arrivarci non è contemplato"

"Per la Juve il quarto posto è la base di partenza: non arrivarci, in linea teorica, non è contemplato. Non per una struttura di costi così, visto che parliamo dei più alti della Serie A". Fabrizio Bava, professore di economia all'Università di Torino, ha analizzato a Tuttosport l'impatto che avrebbe, per la Juventus, la mancata qualificazione alla prossima Champions League, e visti i costi altissimi che il club dovrà sostenere al termine della stagione arrivare dal quinto posto in giù sarebbe molto pericoloso.

La Juventus, come ha affermato il professore, ha costi fissi, al 30 giugno, che ballano sui 400 milioni di euro, contro i 300 di Milan e Inter, i 200 di Roma, Atalanta e Napoli e i 110-120 del Como. Con la metà dei costi fissi, rispetto a quelli della Juve, è possibile permettersi di non andare in Champions, altrimenti il quadro non è rassicurante. "Il calcio contempla exploit e cadute, ma senza 60-80 milioni derivanti dalla Champions League - ha affermato Bava - mantenere alto il livello di competitività della squadra diventa più difficile".

Le soluzioni e la cessione dei big.

Il professore ha concluso poi parlando di quali potrebbero essere le soluzioni per non perdere competitività in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: "Non dico che debbano vendere Yildiz, ma sicuramente è un rischio di fronte ad un’offerta da capogiro – però è improbabile che il club investa 50-100 milioni sul mercato". Douglas Luiz da piazzare per non fare minusvalenza rappresenta un problema non da poco, per esempio, e servirebbero manovre con pochissimo margine di errore.