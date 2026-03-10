Da Pirlo a Gregucci-Foti, in tre stagioni sono già sei i cambi in panchina della Sampdoria

Solo l'ex campione del Mondo ha resistito un intero anno in blucerchiato. Poi una serie di cambi senza che arrivasse la svolta tanto attesa

Nella giornata di ieri è arrivato l’ennesimo cambio in panchina in casa Sampdoria negli ultimi tre anni. Dopo Massimo Donati, chiamato in estate ed esonerato dopo poche partite, anche la coppia formata da Angelo Gregucci e Salvatore Foti è saltata con Attilio Lombardo che è stato promosso ad interim e avrà tre partite per giocarsi la permanenza mentre intanto la società cerca un profilo a cui affidare questi ultimi mesi della stagione con i nomi di Beppe Iachini e Guido Pagliuca che sembrano essere i preferiti.

Tanti cambi, pochi risultati

Una gestione da ‘magia allenatori’ visto che fra esoneri e mancate conferme sono già sei le volte che la Sampdoria ha cambiato allenatore: da Andrea Pirlo che saltò dopo una manciata di gare nell’agosto 2024 dopo aver raccolto appena un punto nonostante una prima stagione in cui aveva conquistato un posto nei play off. E quello resta il punto più alto raggiunto dai liguri in questi ultimi anni. Da allora un continuo cambio di allenatori – Andrea Sottil, Leonardo Semplici, la coppia Evani-Lombardo, Massimo Donati e infine un’altra coppia come quella Gregucci-Foti – sulla panchina con risultati non all’altezza delle ambizioni. La migliore media punti infatti è quella di Evani nel finale della scorsa stagione, 1,88 nelle otto gare giocate. Seguono poi Pirlo con 1,42 (in 45 panchine), Sottil con 1,36 (in 13 gare), Foti/Gregucci con 1,19 (21 gare) per poi chiudere con Semplici (0,88 in 17) e Donati (0,56 in 9).

Il futuro

Ora dunque spazio alla coppia Lombardo-Pozzi, una quasi riedizione della ‘Sampdoria ai sampdoriani’ del finale della scorsa stagione in attesa di capire se ci sarà un accordo con Beppe Iachini, il favorito al momento, o Guido Pagliuca. Mentre è tramontata praticamente sul nascere l’ipotesi Roberto Mancini a causa di un ingaggio troppo elevato per le casse societarie.