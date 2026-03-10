Una salvezza per due: Ballardini e Tutino si giocano l’Avellino nelle prossime 9 gare

Nove partite per conquistare la salvezza e guadagnarsi il futuro ad Avellino. L’allenatore Davide Ballardini e l’attaccante Gennaro Tutino hanno un obiettivo comune in queste ultime nove gare della stagione di Serie B come riferisce Il Mattino.

La situazione di Tutino

L’attaccante classe ‘96 è infatti arrivato la scorsa estate in prestito dalla Sampdoria con diritto di riscatto che però al momento appare molto lontano. Tutino infatti non è riuscito a mostrare le sue qualità dopo essere sbarcato in Irpinia con l’etichetta di ‘cavallo di razza’ (oltre che di ritorno) e la speranza di mettersi alle spalle una stagione negativa in blucerchiato (5 reti in 21 presenze) compromessa anche da un infortunio. Finora l’attaccante ha messo a segno una sola rete in 18 presenze e se vorrà tentare di guadagnare la conferma dovrà invertire velocemente la rotta. E magari contribuire alla salvezza dell’Avellino a suon di gol.

La situazione di Ballardini

Starà al nuovo tecnico cercare di rivitalizzare il trentenne attaccante specialmente ora che ha virato su un modulo, il 4-3-1-2, dove Tutino potrebbe giocare sia da seconda punta sia da trequartista. In passato Ballardini ha già risvegliato degli attaccanti – da Robert Acquafresca a Antonio Floro Flores passando per Fabrizio Miccoli – dopo il suo arrivo in panchina e spera di poter fare altrettanto anche con l’ex sampdoriano e in questo modo conquistare salvezza e magari il rinnovo di contratto per la prossima stagione.