Artistico: "Non potevo trovare un posto migliore dello Spezia. Lazio? Ora non ci penso"

“Il gruppo è sano, parliamo spesso in termini di noi e non di io e ci siamo spesso confrontati sulla stagione. Vedo solo gente motivata”. Il centravanti Gabriele Artistico è l’uomo copertina di uno Spezia alla disperata ricerca della salvezza. I suoi gol, dieci finora, stanno infatti tenendo in corsa i liguri in una classifica di Serie B molto corta lì in basso e dalle colonne di Tuttosport sottolinea la volontà di tutto il gruppo di raggiungere l’obiettivo: “Prendete Cassata, che infortunato non può dare una mano, ma è come lo facesse. È e sarà sempre per noi un punto di riferimento, un giocatore di carisma e forza che fa gruppo. - prosegue Artistico – Quando ho scelto lo Spezia non ci ho pensato neanche un secondo, conoscevo la storia del club, dello scudetto e della passione che si respira. Non potevo trovare posto migliore, ma lo avevano detto anche prima di segnare dieci gol”.

Il centravanti si sofferma poi anche sul gol più bello della sua annata scegliendo quello contro la Virtus Entella al Picco spiegando però di voler migliorare: “Non mi pongo limiti, non vado morbido negli obiettivi ma mi piace viverli e scoprirli giornata dopo giornata”. Ma anche i consigli del tecnico Roberto Donadoni che gli ha suggerito di guardare e ispirarsi a un calciatore come Andriy Shevchenko.

Immancabile poi uno sguardo al futuro con il suo cartellino che è di proprietà della Lazio: “Ora non ci penso, il loro interesse nei miei confronti per me è solo motivo di orgoglio. La loro maglia è il sogno di tanti bambini, uno in più”.