Il Bari prova a ricompattarsi in vista della Reggiana: scatta il ritiro a Matera

"Non ci aspettavamo questo tipo di partita perché sapevamo l'importanza della gara. Purtroppo non siamo scesi in campo. Oggi si fa fatica anche a chiedere scusa. Oggi è difficile anche parlare di calcio. Mi dispiace moltissimo per le persone che sono venute ieri a incitarci, non se lo meritano. Valutiamo di andare in ritiro. Ora torniamo a Bari e valutiamo tutte le possibili opzioni”. Così nel post gara di Pescara il direttore sportivo del Bari Valerio Di Cesarelanciava l’ipotesi di un ritiro per compattare le fila dopo la pesante sconfitta subita in uno scontro diretto per la salvezza.

Come riporta l’edizione barese de La Repubblica la squadra in vista di un’altra sfida delicata come quella contro la Reggiana in programma sabato alle 15 al San Nicola andrà appunto in ritiro a Matera per rimettere insieme i cocci e salvare il salvabile in quella che è un’altra stagione fortemente negativa.

Da capire poi ci sarà quale accoglienza troveranno al San Nicola vista la situazione. Prima della partenza verso Pescara infatti un migliaio di ultras avevano caricato la formazione di Moreno Longo chiedendo di lottare anche per loro visto il divieto di trasferta. La prestazione in campo non è stata certamente quella attesa e questo potrebbe allargare la frattura fra la piazza, la squadra e soprattutto la società.