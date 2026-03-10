Il Trapani contro Aronica. Ma a farne le spese potrebbe essere solo il suo vice Spataro

Il momento del Trapani è più che mai delicato, la squadra siciliana ieri ha evitato l'esclusione dal campionato ma ha ricevuto altri 5 punti di penalizzazione, che la trascinano al penultimo posto della classifica del Girone C di Serie C: risollevarsi adesso, non è semplice, e al momento ricorsi e contro ricorsi non sono da considerare.

C'è semmai da considerare la posizione del tecnico Salvatore Aronica, che sarebbe a rischio esonero. Stando infatti a quanto si legge sul portale trapanigranata.it, le sette sconfitte nelle ultime quattro gare hanno aperto una frattura profondo tra l'allenatore e la proprietà, che starebbe valutando il da farsi, ma sarebbe molto propensa al cambio in panchina, che colpirebbe non solo il citato Aronica ma anche il suo vice Mirko Spataro. Ancora più sulla graticola rispetto al primo allenatore: patron Valerio Antonini vorrebbe intanto sollevare dall'incarico solo Spataro, quasi come monito per Aronica, per metterlo alle corde.

Addirittura sarebbe già stato allertato, almeno temporaneamente, il tecnico della Primavera Salvatore Utro.

Insomma, un caos nel caos, che non promette niente di buono. Saranno giorni sicuramente caldi, una settimana quasi bollente, ma vedremo quello che accadrà da qui a breve. Niente è scontato, di certo c'è solo la sfida del 15 marzo contro il Picerno.