Torino, il primo obiettivo in estate sarà un portiere: Falcone del Lecce il preferito di Petrachi

Il Torino continua a lottare per la salvezza, in una stagione nata con tutte altre aspettative ma che giornata dopo giornata non è mai riuscita a decollare, ma intanto, nonostante sia prematuro parlarne, visto che siamo soltanto a marzo, il direttore sportivo granata, inizia a pensare al mercato e secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo obiettivo sarà quello di acquistare un portiere, dopo il fallimento dell'operazione che la scorsa estate ha portato in granata Israel, che ha ormai perso il posto in favore di Paleari, che fino a quest'anno aveva collezionato soltanto 4 presenze in Serie A.

Occhi verso Lecce.

Il primo nome della lista del ds del Toro è quello di Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce molto spesso decisivo in questo campionato per i salentini. Già nella scorsa estate Vagnati e Baroni lo avevano valutato ma poi per ragioni economiche l'attenzione fu spostata verso Israel, e a distanza di 12 mesi è probabile che la questione possa riaprirsi, soprattutto se sulla panchina granata dovesse restare D'Aversa, che lo lancio ai tempi in cui allenava la Sampdoria nella stagione 2021/22. Il tecnico lo ha poi ritrovato proprio a Lecce due campionati dopo, confermandogli la fiducia.

Terza volta insieme?

Ecco, vista la considerazione dell'allenatore nei confronti di Falcone è probabile che il Torino provi a ricongiungere i due per la terza volta, con il contratto dell'estremo difensore che scadrà nel 2028 e la valutazione fatta dal Lecce che si aggira sui 5 milioni di euro.