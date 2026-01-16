Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta

Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari. Per Spalletti sono arrivate buone notizie visto che Francisco Conceicao e Federico Gatti hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque entrambi saranno convocati per la gara di sabato. Ieri, però, Kenan Yildiz non era alla Continassa poiché alle prese con una leggera sindrome influenzale, oggi si capirà come sta il numero 10 bianconero e magari sarà lo stesso Spalletti e spiegare quali sono le sue condizioni. Infatti, il tecnico sarà in conferenza stampa alle ore 16. Come sempre, la Juventus non partirà oggi per Cagliari ma il trasferimento in Sardegna è previsto solo per domani.

La Juventus sonda il mercato degli attaccanti.
La Juventus, in questo mercato di gennaio, guarda anche a possibili opportunità da cogliere già in vista dell’estate. Una di queste potrebbe essere proprio quella che porta a Jean-Phillips Mateta. L’attaccante del Crystal Palace è finito nel mirino di Ottolini e la Juventus si è informata su quelli che potrebbero essere i costi dell’operazione. Il Crystal Palace vuole circa 30/35 milioni per cedere Mateta. Adesso, il club bianconero farà tutte le valutazioni del caso ma il bomber transalpino sembra essere un nome valido per il dopo Vlahovic. Infatti, in estate, il serbo potrebbe lasciare Torino a parametro zero e la dirigenza juventina pensa già ad un suo possibile sostituto. Mateta è dotato di un gran fisico e fino ad ora ha giocato 32 partite in tutte le competizioni con il club inglese, segnando 10 reti di cui 8 in Premier League. Numeri che testimoniano una buona continuità realizzativa e una crescita importante nell’ultimo periodo. Il francese potrebbe avere le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti ma la Juventus cercherà anche altri profili in modo da individuare quello ideale, valutando età, costi e adattabilità al campionato italiano.

Situazione Frattesi in stand-by.
Il nome di Davide Frattesi resta sempre in orbita Juventus visto che piace e non poco a Luciano Spalletti. I bianconeri, però, non sembrano intenzionati a spendere 30/35 milioni. La Juventus continua a ragionare su una possibile soluzione alternativa per arrivare a Frattesi magari mettendo in piedi una scambio. Per ora, però, non si è arrivati ancora ad una soluzione che possa scaldare questa pista e portare ad un’accelerazione imminente. Inoltre, la Juventus sembra essere concentrata sulla ricerca di un vice a Yildiz e un terzino destro. Per questo ruolo il giocatore in cima alla lista bianconera resta Oscar Mingueza. Il Celta Vigo è aperto alla possibilità di cedere il giocatore ma vuole, un indennizzo economico. Mingueza si libererà a giungo a costo zero per questo motivo la Juventus vorrebbe spendere il meno possibile. L’altra situazione su cui è concentrata la Juventus è quella che porta a Chiesa, ma anche in questo caso il Liverpool non sembra intenzionato a fare sconti.

Articoli correlati
Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus... Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus
La prima pagina di Tuttosport: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta. Inter-Pio 2031" La prima pagina di Tuttosport: "Juve, il dopo Vlahovic è Mateta. Inter-Pio 2031"
Rabiot decisivo a Como, il Corriere dello Sport titola: "Raboom. Milan a -3 dall'Inter"... Rabiot decisivo a Como, il Corriere dello Sport titola: "Raboom. Milan a -3 dall'Inter"
Altre notizie Serie A
Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta
Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti TMW RadioNapoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Inter-Mlacic, trattativa a oltranza. Il club nerazzurro vuole convincere il calciatore... TMWInter-Mlacic, trattativa a oltranza. Il club nerazzurro vuole convincere il calciatore domani
La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"... La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"
Bologna, Italiano: "Immobile crescerà, bisogna andare cauti. Mercato? Siamo in buone... Bologna, Italiano: "Immobile crescerà, bisogna andare cauti. Mercato? Siamo in buone mani"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
3 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
4 La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"
5 Beffa Pisa, alla fine Joao Pedro non arriva. I toscani però chiudono l'acquisto di Loyola
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Il Como gioca, il Milan allegriano vince. E Fabregas non se lo spiega
Immagine top news n.3 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
Immagine top news n.4 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.5 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.6 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.7 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fabio Paratici ufficialmente ds della Fiorentina: la top 11 dei suoi colpi alla Juventus
Immagine news Serie A n.2 Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta
Immagine news Serie A n.3 Lazio, ultima chiamata per l'Europa: tra mercato e campo, gennaio sarà decisivo
Immagine news Serie A n.4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Virtus Entella: in palio tre punti pesanti nel derby del "Ferraris"
Immagine news Serie B n.2 Wouters promuove il nuovo capo scouting della Sampdoria: "Sa trovare talenti sottovalutati"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.5 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.6 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.2 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)