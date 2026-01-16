Juventus a caccia di occasioni dal mercato: idea Mateta

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari. Per Spalletti sono arrivate buone notizie visto che Francisco Conceicao e Federico Gatti hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque entrambi saranno convocati per la gara di sabato. Ieri, però, Kenan Yildiz non era alla Continassa poiché alle prese con una leggera sindrome influenzale, oggi si capirà come sta il numero 10 bianconero e magari sarà lo stesso Spalletti e spiegare quali sono le sue condizioni. Infatti, il tecnico sarà in conferenza stampa alle ore 16. Come sempre, la Juventus non partirà oggi per Cagliari ma il trasferimento in Sardegna è previsto solo per domani.

La Juventus sonda il mercato degli attaccanti.

La Juventus, in questo mercato di gennaio, guarda anche a possibili opportunità da cogliere già in vista dell’estate. Una di queste potrebbe essere proprio quella che porta a Jean-Phillips Mateta. L’attaccante del Crystal Palace è finito nel mirino di Ottolini e la Juventus si è informata su quelli che potrebbero essere i costi dell’operazione. Il Crystal Palace vuole circa 30/35 milioni per cedere Mateta. Adesso, il club bianconero farà tutte le valutazioni del caso ma il bomber transalpino sembra essere un nome valido per il dopo Vlahovic. Infatti, in estate, il serbo potrebbe lasciare Torino a parametro zero e la dirigenza juventina pensa già ad un suo possibile sostituto. Mateta è dotato di un gran fisico e fino ad ora ha giocato 32 partite in tutte le competizioni con il club inglese, segnando 10 reti di cui 8 in Premier League. Numeri che testimoniano una buona continuità realizzativa e una crescita importante nell’ultimo periodo. Il francese potrebbe avere le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti ma la Juventus cercherà anche altri profili in modo da individuare quello ideale, valutando età, costi e adattabilità al campionato italiano.

Situazione Frattesi in stand-by.

Il nome di Davide Frattesi resta sempre in orbita Juventus visto che piace e non poco a Luciano Spalletti. I bianconeri, però, non sembrano intenzionati a spendere 30/35 milioni. La Juventus continua a ragionare su una possibile soluzione alternativa per arrivare a Frattesi magari mettendo in piedi una scambio. Per ora, però, non si è arrivati ancora ad una soluzione che possa scaldare questa pista e portare ad un’accelerazione imminente. Inoltre, la Juventus sembra essere concentrata sulla ricerca di un vice a Yildiz e un terzino destro. Per questo ruolo il giocatore in cima alla lista bianconera resta Oscar Mingueza. Il Celta Vigo è aperto alla possibilità di cedere il giocatore ma vuole, un indennizzo economico. Mingueza si libererà a giungo a costo zero per questo motivo la Juventus vorrebbe spendere il meno possibile. L’altra situazione su cui è concentrata la Juventus è quella che porta a Chiesa, ma anche in questo caso il Liverpool non sembra intenzionato a fare sconti.