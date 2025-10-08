Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, allenamento sotto gli occhi di Friedkin: Angelino out, le ultime su Bailey e Wesley

Oggi alle 19:00
Yvonne Alessandro
fonte da Trigoria, Marco Campanella

Arrivano aggiornamenti da Trigoria. Nel pomeriggio odierno c'è stata la ripresa degli allenamenti da parte della Roma di Gian Piero Gasperini, nonostante gli 11 assenti per gli impegni in programma durante la sosta nazionali con le rispettive Rappresentative. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, però, Angeliño non era presente alla seduta prevista dopo lo stato influenzale che lo ha tenuto fuori dal giro nella trasferta contro la Fiorentina (gara vinta 2-1).

Leon Bailey - alle prese con il recupero da una lesione miotendinea al retto femorale - e Wesley (reduce da una contusione), invece, hanno svolto un lavoro differenziato. Da segnalare la presenza anche del presidente del club giallorosso, Dan Friedkin.

Intanto nella giornata odierna, a margine dell'Assemblea dell'ECA di Roma, il numero uno del club capitolino si è così espresso in merito al nuovo corso della squadra affidata a Gian Piero Gasperini: "Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra. Il lavoro del tecnico è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".

Infine una chiosa sulla decisione dell'Uefa di far giocare la partita tra Milan e Como in Australia, con la Roma che potrebbe seguire la strada e giocare a Dallas: "Supportiamo quello che decide di fare l'Uefa, sono nostri partner, così come dell'EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni".

