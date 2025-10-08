Napoli, dall'Inghilterra: contatti con l'entourage di Mainoo, nuovo tentativo a gennaio

Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United, continua ad essere un obiettivo del Napoli. Dopo un primo tentativo andato a vuoto durante il mercato estivo, il club partenopeo sarebbe pronto a riprovarci nella sessione invernale. Il giovane talento inglese, che finora ha trovato poco spazio tra le fila dei Red Devils, avrebbe espresso la volontà di cambiare aria a gennaio per trovare maggiore continuità.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Napoli è ancora in contatto con l'entourage del giocatore e sarebbe disposto ad avviare una trattativa sulla base di un prestito. Antonio Conte, grande estimatore di Mainoo, vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile per avere già a disposizione un’alternativa a Frank Anguissa, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa.

Tuttavia - si legge ancora sul tabloid inglese - la concorrenza per il centrocampista non manca: anche Aston Villa e Newcastle stanno seguendo con attenzione la situazione, mentre dalla Spagna osservano interessate anche Real Madrid e Atletico Madrid.