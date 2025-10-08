Juventus, mini-sosta anche alla Continassa: Tudor concede 4 giorni liberi alla squadra

Settimana breve e dal ritmo soft per la Juventus di Igor Tudor. Dopo l’ultimo impegno di campionato e gli allenamenti di questa prima parte di settimana, l'allenatore croato ha deciso di concedere quattro giorni di riposo ai giocatori rimasti a Torino, approfittando della sosta per le Nazionali. Un modo per ricaricare le batterie in vista della ripresa, prevista per lunedì 13 ottobre, quando alla Continassa scatterà ufficialmente la preparazione alla prossima sfida di campionato, in programma domenica 19 alle 12:30.

Durante questi giorni, nel quartier generale bianconero il clima è stato comunque di festa grazie ai Junior Member, i piccoli tifosi che hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile. Al termine dell’allenamento, infatti, i giovani appassionati hanno avuto l’occasione di scendere in campo e condividere il rettangolo verde dello Juventus Training Center con i propri idoli, in un pomeriggio all’insegna di entusiasmo e sorrisi.

Per Tudor e il suo staff, la pausa rappresenta l’occasione per analizzare quanto fatto finora e preparare al meglio il ritorno in campo. La priorità sarà ritrovare brillantezza fisica e intensità, ma anche recuperare alcuni elementi chiave non al meglio della condizione. Da lunedì si tornerà a fare sul serio: la Juventus vuole ripartire con il piede giusto e mantenere il ritmo delle prime della classe.