Juventus-Benfica, i convocati di Spalletti: out Milik, Vlahovic e Rugani
A poche ore dalla sfida in Champions League contro il Benfica di Jose Mourinho, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Rispetto alla gara contro il Cagliari di sabato scorso è presente in lista Rouhi, mentre restano out Milik, Vlahovic e Rugani.
L'elenco completo.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi.
Centrocampista: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l'Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il "giochismo" targato Fabregas
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
