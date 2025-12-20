Juventus, Chiellini: "Ho detto a Bremer che quando lo vedo in campo sono più tranquillo"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato intervistato da Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Roma: "Dybala? Io consiglio a Paulo di giocare il più possibile, per lui e per tutti i tifosi di calcio. I problemi degli ultimi anni di Paulo sono stati solo fisici. Quando è disponibile e in condizione, è un giocatore sensazionale. Abbiamo avuto l'opportunità di vederlo crescere. Avrei preferito non vederlo in campo oggi".

Sul tema tattico.

Siamo passati da un calcio posizionale a un calcio che non può essere posizionale perché sei uomo contro uomo a tutto campo. Chi riesce a ovviare a questa situazione, cioè a rompere i duelli con un dribbling, un movimento corto, due passaggi veloci, sono quelli che poi trovano la superiorità a vincono. Il portiere diventa un giocatore perché tutti gli altri sono accoppiati".

Quindi ora si cercano giocatori che siano capaci di creare superiorità numerica?

"Anche la formazione di oggi va in quella direzione. Poi magari sarà anche un ciclo, che tra qualche anno ci sarà un calcio diverso. L'Atalanta prima era una delle poche che ti obbligava a giocare nel modo in cui volevano loro, ora ormai ci giocano tanti e si stanno trovando le soluzioni. Una è il portiere, una è sovraccaricare determinate zone di campo per avere superiorità, quindi non ci sono schemi fissi, ci sono degli schemi fluidi per ovviare all'uomo contro uomo, al fine di giocare il calcio che ti piace e non quello degli avversari".

Su Bremer.

"Prima di entrare gli ho detto che quando lo vedo in campo sono più tranquillo. E credo che valga per tutti, i tifosi e pure i suoi compagni. Dà una sicurezza, per potenza fisica e status, che nessuno dà in Italia e che pochi nel mondo danno. E' importante, lo è, lo sarà, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra del mondo e a maggior ragione per noi".