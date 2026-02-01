Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"

Giorgio Chiellini ha parlato nel pre gara della sfida contro il Parma, commentando anche il mercato della Juventus. Queste le sue parole:

La notizia certa è che stanno arrivando Boga e Holm, come sono maturate queste operazioni?

"Cercavamo un ragazzo che potesse dare un po' di respiro ogni tanto a Yildiz, per tornare utile nelle prossime partite. Boga è stata un'occasione, conosce bene il calcio italiano e può fare la differenza dall'inizio o a gara in corso. Ha avuto problemi al Nizza, avrà bisogno di un paio di settimana per tornare in forma, ma sta bene e siamo convinti ci possa dare una grossa mano. Holm è un terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non sia riuscito ad integrarsi in questi mesi, il claico italiano è diverso dal portoghese, anche Holm aveva qualche problema a Bologna, c'è stata questa opportunità, ci dà fisicità e qualche opzione in più".

Spalletti era stato chiaro, si è parlato di Icardi, cosa c'è di vero? Cercate una punta?

"Vlahovic tornerà tra un po', purtroppo non prestissimo, ha avuto un infortunio importante. Ci siamo mossi per trovare un attaccante che soddisfasse le nostre richieste, compatibilmente con la situazione finanziaria del club. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c'è stato nulla di più, mi sento di escludere questa operazione. Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se riusciamo bene, altrimenti sappiamo di aver giocatori a disposizione, tra un mese e mezzo tornerà Dusan".

Mateta sembra sfumato, Kolo Muani?

"Siamo in attesa, Mateta è stato valutato, poi presi rischi e oneri si è deciso di non procedere. Grande rispetto per un giocatore importante, bisogna capire cosa possiamo e non possiamo fare. Kolo Muani è un giocatore del Tottenham, questa è la verità".