Juventus, Chiellini presenta i nuovi: "Boga ha bisogno di 15 giorni, Holm terzino affidabile"

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, prima della sfida contro il Parma è intervenuto al microfono di DAZN e si è espresso anche su Jeremie Boga, la cui operazione è stata ufficializzata poco fa, ed Emil Holm, arrivato in queste ore a Torino per le visite mediche:

"Cercavamo un ragazzo che potesse dare un po' di respiro ogni tanto a Yildiz, per tornare utile nelle prossime partite. Boga è stata un'occasione, conosce bene il calcio italiano e può fare la differenza dall'inizio o a gara in corso. Ha avuto problemi al Nizza, avrà bisogno di un paio di settimane per tornare in forma, ma sta bene e siamo convinti ci possa dare una grossa mano.

Holm è un terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non sia riuscito ad integrarsi in questi mesi, il calcio italiano è diverso dal portoghese, anche Holm aveva qualche problema a Bologna, c'è stata questa opportunità, ci dà fisicità e qualche opzione in più".

Clicca QUI per seguire il LIVE di Parma-Juventus a cura della redazione di TMW!