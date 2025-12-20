Juventus, Chiellini: "Roma giocattolo quasi perfetto, abbiamo qualità per romperlo"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Roma: "É una partita importante, questo è indubbio. Dovremo matchare i duelli, la loro grande aggressività e portarli non sempre dove vogliono loro. Abbiamo qualità e dovremo cercare di rompere questo giocattolo quasi perfetto".

Se andrà bene stasera tutti a cena...

"Sì, poi con le vongole vedremo cosa succederà".

Cosa ha portato in più Spalletti?

"Dall'alto della sua esperienza ha dato soluzioni ai giocatori convincendoli che se fanno quello che provano durante la settimana riesce. Questa è stata la prima settimana nella quale ha potuto lavorare e li ha stressati in senso buono. Bologna è stata una delle prime partite nella quale siamo stati convincenti, poi ci sono anche gli avversari da affrontare e sappiamo quanto sarà difficile. Però abbiamo un grande potenziale davanti, che credo non farà stare tranquilli neanche loro".