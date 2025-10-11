Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol

11 aprile 2025. Esattamente sei mesi fa. E' l'ultima rete realizzata da Lois Opèenda, attaccante della Juventus. Arrivato sul finire del mercato estivo in bianconero, l'attaccante belga sta faticando e non poco nella scacchiera di mister Igor Tudor. In stagione ha collezionato quattro presenze in campionato per un totale di 135 minuti senza riuscire a gonfiare la rete avversaria. Un grattacapo in più per il tecnico croato che deve fare i conti su un reperto avanzato che vede nel solo Vlahovic un terminale efficace in termini di gol.

E il digiuno da reti, la punta se lo porta anche dalla Nazionale belga dove non riesce a sbloccarsi. Sono infatti trascorsi sei mesi dall’ultima rete a livello di club realizzata dal giocatore. In quell’occasione a Wolfsburg mise il suo timbro sul successo per 3-2 con il Lipsia. Da quel momento è iniziato un lungo periodo in cui non è risicato ad essere decisivo. Sappiamo molto quanto sia importante per un attaccante sbloccarsi con la speranza è che possa sbloccarsi.

Anche perché l’investimento è stato importante da parte del club. Come analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra prestito e obbligo di riscatto sono 43 i milioni spesi dalla società più 4 milioni di euro di stipendio con scadenza nel 2030.