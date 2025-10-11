Inzaghi: "La mia Champions è a Palermo. Non vince chi spende ma chi corre e ha un’anima"

E' il Palermo la grande favorita in Serie B per la promozione. La formazione rosanero, a cui capo c'è il City Group, ha fatto un mercato importante e adesso è pronta a giocarsi il primato con il Modena nella sfida di domenica prossima al ritorno dalla pausa. Proprio sul concetto di forza del suo organico, il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Lo possiamo diventare. In più abbiamo i tifosi e loro ci spingono a diventare i più forti".

All'allenatore dei siciliani è stato poi chiesto se questo organico sia più forte rispetto a quello del Pisa della passata stagione: "Sarà più difficile vincere: non eravamo favoriti e quando gli altri si sono accorti di noi era tardi. Quest’anno siamo favoriti, ma non vince chi spende, bensì chi corre e ha un’anima".

L'ex attaccante di Milan e Juventus ha poi commentato se in futuro si vede in Premier League oppure se preferirebbe restare in B a vincere: "Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere. Inghilterra più fredda? Calcio importantissimo, ma la mia Champions è a Palermo. In Arabia con Simone? No dai, basta traslochi!".