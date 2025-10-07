Vlahovic, David o Openda? La Stampa titola sull'analisi di Del Piero: "All'attacco ci va Alex"

"All'attacco ci va Alex" è il titolo scelto oggi da La Stampa per aprire la sua prima pagina sportiva. Il riferimento del quotidiano torinese è ovviamente ad Alessandro Del Piero, bandiera e storico capitano della Juventus che nelle ultime ore, attraverso l'intervento dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulle difficoltà offensive dei bianconeri e sulle idee non chiare di Igor Tudor, chiamato a scegliere un centravanti tra Dusan Vlahovic, Jonathan David e Lois Openda: "Tudor non sa scegliere fra i tre centravanti. Così la Juve si inceppa, crea poco e non vince più. Del Piero: 'Davanti non ha le idee chiare, perde identità'".

Queste le parole rilasciate da Pinturicchio sulla questione attacco dopo il pareggio dei bianconeri nel big match contro il Milan: "La situazione della Juve è un po' particolare, Vlahovic doveva andare via e Openda con David doveva giocarsi il posto da titolare... Se gioca con grandissima intensità e aggressività, che è il gioco di Tudor, con qualche rischio la Juve può giocarsi le sue carte".