Juventus e Inter in cerca di un portiere: pro e contro di tutti i possibili obiettivi in comune

Con premesse e motivazioni diverse, Inter e Juventus saranno salvo sorprese due delle squadre a caccia di un nuovo portiere titolare nella prossima estate di calciomercato. Da una parte c'è Yann Sommer che carta d'identità alla mano potrebbe essere sostituito da un numero uno più giovane, nel caso in cui Josep Martinez non dovesse essere considerato "pronto" nonostante i 15 milioni spesi per lui. Dall'altra Michele Di Gregorio che nelle ultime settimane è finito spesso al centro delle critiche per un rendimento non sempre all'altezza.

E allora via ai cast, col nome di Alisson Becker del Liverpool che è emerso come primo obiettivo comune: 33 anni, l'ex Roma ha mantenuto un livello di rendimento alto e costante nonostante l'avanzare della carriera. A Liverpool però hanno tutta l'intenzione di sbloccare per intero il potenziale di Mamardashvili e non è da escludere che dal prossimo anno diventi proprio l'ex Valencia il titolare. Alisson sarebbe il rinforzo di qualità ed esperienza buono per entrambe, al netto di uno stipendio ingombrante.

Ci sono poi gli italiani: Guglielmo Vicario piace all'Inter dai tempi di Empoli, mentre la Juventus ha iniziato a seguirlo da vicino solo in tempi più recenti. Poco cambia, il gradimento c'è e l'idea di avere un numero uno italiano ma con esperienza internazionale stimola parecchio. Da capire a quali condizioni il Tottenham possa decidere di privarsene, così come quale sarà il percorso degli Spurs nella lotta per non retrocedere in Premier League. In Italia attenzione a Marco Carnesecchi: il portiere dell'Atalanta è una delle più belle conferme di questa stagione, con voti alti costanti e parate salva risultato. Quelle che portano punti al termine di una stagione, quelle che cercano sia Inter che Juventus per alzare il livello. Trattare in questo senso con la Dea sarà però esercizio complesso. Chiusura con David De Gea: lo spagnolo potrebbe rappresentare l'usato sicuro pronto all'uso, vista anche la sua conoscenza del campionato e la sua esperienza internazionale. Molto in questo senso dipenderà da come andrà a finire la complessa stagione della Fiorentina.