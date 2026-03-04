Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame Ternana

Dopo il Girone A, che nella serata di ieri ha visto una nuova caduta – indolore – per il Vicenza e l’incapacità di Union Brescia e Lecco di approfittarne, nella giornata di oggi toccherà al Girone B scendere in campo. Occhi puntati ovviamente sul derby marchigiano fra Sambenedettese e Ascoli, gara sentitissima dalle due tifoserie. Per l’alta classifica invece il Ravenna sarà impegnato in casa contro la Pianese, mentre l’Arezzo fra le mura amiche sfiderà la sempre insidiosa Ternana. Scontro diretto per la salvezza infine fra due nobili decadute come Livorno e Perugia.

SERIE C - 30ª GIORNATA

GIRONE A

Martedì 3 marzo

Alcione Milano-Giana Erminio 1-1

74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)

Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1

7’ Moretti

Ospitaletto-Pro Patria 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 2-0

60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)

AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0

73’ Sali

Cittadella-Inter U23 1-1

10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)

Vicenza-Trento 2-3

32’ rig. Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)

Lecco-Renate 0-3

17’ Delcarro, 52’ Cali, 73’ Karlsson

Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3

45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ Burrai (D)

Virtus Verona-Novara 0-2

12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Mercoledì 4 marzo

Ore 18:00 - Gubbio-Carpi

Ore 18:00 - Pontedera-Juventus Next Gen

Ore 18:00 - Vis Pesaro-Bra

Ore 20:30 - Arezzo-Ternana

Ore 20:30 - Livorno-Perugia

Ore 20:30 - Pineto-Forlì

Ore 20:30 - Ravenna-Pianese

Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio

Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.

GIRONE C

Giovedì 5 marzo

Ore 18:00 - Casarano-Siracusa

Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli

Ore 18:00 - Latina-Sorrento

Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23

Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani

Ore 20:30 - Benevento-Catania

Ore 20:30 - Casertana-Salernitana

Ore 20:30 - Crotone-Cavese

Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.