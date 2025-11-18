Virtus Entella, Tiritriello il bomber della difesa: "Segno, ma penso solo alla salvezza"
Andrea Tiritiello, difensore bomber della Virtus Entella, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.: "Nessun difensore segna tanto? È solo un momento, lo vivo così, senza distrarmi. Il calcio è molto dinamico e non sono concessi sbandament".
Tutti gol in casa: perché?
"Intanto sono stati gol decisivi, arrivati nel momento in cui la squadra aveva bisogno e quella motivazione è alla base di tutto. In casa scatta qualcosa di diverso, l’ambiente aiuta. Se i miei compagni in attacco sono un po' invidiosi? Spero di sì! Sono disposto a fermarmi se ai gol ci pensano loro"
In B un gol su 3 arriva da calci piazzati: lei è perfetto.
"Ne parlo con tanti colleghi, ci rendiamo conto che questa è la soluzione migliore, visto che le squadre sono molto preparate a bloccare gli avversari".
C’è un difensore che la ispira quando va a saltare in avanti?
"Sergio Ramos. In generale, in tv seguivo Nesta e Materazzi. Oggi Van Dijk è un punto di riferimento".
Lele Terranova nel 2012-13 col Sassuolo fece 11 reti: record della B.
"Valgono anche i rigori? Se comincio a batterli ci posso arrivare. Il nostro rigorista Franzoni mi ha detto: quando vuoi, sentiti libero di calciarli".
Tra battere quel record e la salvezza dell’Entella, non c’è dubbio vero?
"Ovvio, se faccio il record e retrocediamo si cade tutti nel burrone: la risposta è scontata".
