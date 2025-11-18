Napoli, il ritorno di Conte è stato all'insegna della normalità: ecco com'è andata la seduta

La pausa di Antonio Conte è finita, il tecnico è tornato a Castel Volturno a dirigere gli allenamenti del suo Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore italiano si è dovuto accontentare della normalità e di un allenamento molto intenso. La vacanza dell'ex Inter e Juventus aveva ovviamente disorientato e confuso perché arrivata poche ore dopo la disfatta in casa del Bologna e la durissima analisi del post-partita, nella quale erano stati usati termini molto duri all'indirizzo della squadra.

Ora dovranno necessariamente essere cancellati e il primo passo per farlo è stato compiuto ieri. Conte è arrivato a bordo di un van nero con suo fratello e collaboratore Gianluca, poi ha pranzato insieme al gruppo e alle 14.30 ha diretto la seduta. Nessun accenno, nessun richiamo e nessun riferimento a quanto avvenuto la scorsa settimana perché questo non è il momento delle chiacchiere. I problemi tecnici e caratteriali però andranno risolti perché i risultati parlano chiaro, ma il confronto vero e proprio avverrà solo quando saranno rientrati anche tutti i nazionali.

L'unica vera medicina però sarà la vittoria e andrà trovata senza Anguissa, che è solo l'ultimo infortunato di una lunga serie. Anche questo è un trend che andrà assolutamente invertito per essere protagonisti.