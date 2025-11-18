Sudtirol, ritorno di fiamma per Vallana: contatti con la Juventus per il centrocampista

Il Sudtirol sta iniziando a muoversi sul mercato in vista della finestra di gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dell'Alto Adige il club altoatesino avrebbe avviato i contatti con la Juventus per riportare a Bolzano il centrocampista Edoardo Vallana, già protagonista la scorsa stagione con la Primavera biancorossa.

Il classe 2007, che nell'annata precedente aveva collezionato 28 presenze con il Sudtirol, è rimasto a Torino in estate ma sta trovando pochissimo spazio in bianconero: appena 5 apparizioni finora. Un ritorno in Alto Adige potrebbe aprirgli le porte della prima squadra, rappresentando al contempo un'occasione per il centrocampo di Fabrizio Castori di inserire un elemento giovane e fresco.

L'operazione appare fattibile grazie agli ottimi rapporti tra i due club, già consolidati la scorsa estate con il ritorno di Emanuele Pecorino in maglia biancorossa.

Sul fronte giovani, da segnalare la convocazione del 18enne Dhirar Brik con la Tunisia Under 23 per un torneo amichevole a Dubai durante questa sosta.